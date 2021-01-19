Оплата зарубежных сервисов из России
Оплата иностранных сервисов больше не проблема.
Мы предлагаем услугу, которая поможет оплатить любые зарубежные сервисы из России без иностранных карт!
Как быстро оплатить зарубежный сервис
Нажимаете /start и выбираете нужную вам услугу - оплатить, задать вопрос, обращение в техподдержку, FAQ.
Нажимаете "Оплатить" и связываетесь с менеджером в Телеграм. Он подробно рассказывает, что нужно делать.
После проведения оплаты с радостью пользуетесь любимым сервисом и программой. А мы ждем вас снова!
Сервисы
Список сервисов, которые мы уже успешно оплачиваем для своих клиентов
Ну что сказать? После 10 марта это единственная возможность оплачивать сервисы, которыми постоянно пользуюсь. Нравится эта компания тем, что нет комиссии и это просто. Курс нормальный, поэтому особо не расстраиваюсь, что немного плачу больше!
Не особо много потеряла после отмены подписки для жителей России, но Зум нужен. Пришлось искать наиболее простые способы для оплаты, так как времени разбираться самой нет. Вышла на этих ребят благодаря знакомым, все работает. Проблем нет и сделать это просто.
Минимальная сумма оплаты – от 10$. Можно пополнить и можно оплатить несколько сервисов или несколько месяцев подписки, если это возможно.
Перед получением денежных средств мы проверяем сервис, который мы оплачиваем. Мы не оплачиваем сервисы, связанные с гэмблингом, проституцией или иной запрещенной на территории РФ деятельностью.
Мы оставляем за собой полное право не оплачивать запрос, если сервис показался нам подозрительным.
Если мы не смогли оплатить ваш сервис, списалось меньше средств, чем вы заплатили или сервис показался нам подозрительным – мы возвращаем всю неиспользованную сумму назад.
Не знаете, как платить и что делать без любимых сервисов и проблемами при оплате подписок? С нами вы можете пополнять Зум, Спотифай, Айтюнс и многое другое. Мы расскажем, как это сделать буквально за 10 минут и уже можно воспользоваться Ютюбом и Скайпом. Мы решаем ваши вопросы в текущих условиях оперативно и профессионально!
Наши гарантии – это опыт, отзывы и честное имя, вы можете перейти к нам в группу в Телеграме @oplati_me_reviews и посмотреть отзыв, а потом, конечно, его оставить. Будем благодарны за честные отзывы о работе с нами. Ведь именно таким образом мы помогаем и другим людям иметь доступ к сервисам и программам, которые оплатить самостоятельно сейчас не получается на территории России.
Не расстраивайтесь, если банковскими картами Visa и Mastercard вы больше не можете оплатить любимые подписки и сервисы из России. Мы предлагаем лучшие варианты для решения данной проблемы в России.
Вы пишите нашему менеджеру, какую сумму вам нужно оплатить, мы пишем, какая сумма по нашему курсу, вы оплачиваете. Далее даете доступ к аккаунту (можно гостевой, можно поменять пароль), наш менеджер подключается и оплачивает.
Процедура абсолютно безопасная, нам не нужны ваши пароли и доступы. Если вы сильно переживаете за свои доступы, вы можете выбрать предоплаченную карту. Она используется на 1 раз оплаты.
Тех поддержка ответит на все интересующие вас вопросы и не оставит без ответа в критичной или форс-мажорной ситуации.
Такое происходит не очень часто, в основном, оплаты проходят нормально. Но иногда и такое случается. Это зависит от сервиса, чью подписку мы оплачиваем. И если оплата именно в вашем случае не пройдет, то мы вернем средства обратно.
С марта 2022 года российские карты Visa и Mastercard перестали работать за границей, не принимаются для оплаты на иностранных сайтах. Некоторые банки России отключены от системы SWIFT.
Оплачивать зарубежные сервисы после введения санкций стало не просто трудно, а практически невозможно. Но многие россияне не готовы отказаться от ZOOM, Youtube, Google Play, Sales Navigator, Figma, Booking, Adobe, Tinder, Microsoft, на айфоне тоже нужно оплачивать подписки.
Именно поэтому наш сервис – это один из самых доступных и недорогих способов оплатить любимые подписки. Специалист нашей компании поможет провести быстро оплату любого зарубежного сервиса.
Китайская система Union Pay не попала под санкции. Россияне в марте начали активно делать карты, особенно кобейджинговые карты Мир – Union Pay. В результате выпуск её стал стоить 7 500 – 12 000 рублей.
По факту же оплатить ей большинство иностранных сервисов нельзя. Даже если на странице оплаты стоит значок Union Pay, то российская карта не проходит. Китайская Union Pay и Union Pay, выпущенная в другой стране, сильно отличаются.
Минус один – оплатить сервисы ею нельзя. Вы только зря потратите время и деньги на ее выпуск.
Использование и расчеты в криптовалюте не ограничены законами РФ. Одной из самых популярных криптобирж является Binance. В процедурах покупки и продажи криптовалюты достаточно легко разобраться. Но оплатить криптовалютой можно лишь немногие сервисы и программы.
Спрос на открытие банковских карт россиянами в Турции, Сербии, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Армении вырос во много раз, начина с марта 2022 года. Некоторые банки, которые раньше легко открывали счет для иностранцев по паспорту, стали требовать расширенный пакет документов, растет количество отказов в удаленном создании карты.
Пока быстро открыть зарубежную банковскую карту можно в Казахстане, при этом никуда не нужно выезжать из России. Доставка около 1 недели, связано с большим количеством заявок от россиян.
Преимущества оформления счета в банке Казахстана:
- Вывод с карты в Тинькофф, кошелек Юмани, PAXUM, PAYPAL, PAYSEND, криптовалюту.
- Пополнение с помощью Тинькофф, Газпромбанк, криптовалюты.
- Оформляется карта удаленно.
- Нужен только скан загранпаспорта.
- Вся процедура занимает не более 5 дней.
- Можно выводить деньги на карту в USD, EUR и других валютах.
- Доступ ко всем приложениям, банкингу, карте 24/7.
- Возможность оплачивать любые сервисы и подписки по всему миру.
- Снимать наличные деньги можно в любой точке мира.
В целом новый способ неплохой, но времени придется потратить много. Как вариант (запасной) – можно иметь ввиду.
Не хотите заморачиваться с оплатой подписок или с покупками в интернет-магазинах? Открывайте наш Telegram-бот и быстро получайте доступ к любимым сервисам. Без регистрации, без каких-либо документов и дополнительной информации. Оператор нашей платформы решит все за вас. Вам достаточно будет предоставить (или ввести) нужные данные, реквизиты и уже через 10 минут получить доступ к подпискам.
Многие платежные сервисы ушли с российского рынка в феврале – марте 2022 года (Western Union, PayPal, Paysera, PaySend, Wise).
По–прежнему работают:
- KoronaPay.
- Contact.
- Unestream.
- Skrill.
Эти сервисы можно использовать только для переводов за границу физическим лицам.
Кто мы?
Наша компания — это платформа для оказания финансовых услуг российским гражданам и компаниям.
На данный момент доступны следующие возможности:
- Ежемесячная оплата корпоративных аккаунтов зарубежных сервисов для российских юрлиц по счету и договору.
- Прием и отправка денежных переводов для физических и юридических лиц (в том числе SWIFT/IBAN).
- Оплата сервисов и программ для физ лиц.
Мы стали одними из первых, кто начал оказывать услуги по оплате зарубежных сервисов. Мы предлагаем самые удобные, быстрые и доступные способы по проведению платежей по всему миру для наших клиентов. Значительная часть клиентов продолжает сотрудничество с нами на постоянной основе.
Если вы не знаете, сможем ли мы вам помочь, напишите нам в Телеграм-бот. Менеджер постарается решить ваш вопрос не только быстро, но и наиболее выгодно для вас.