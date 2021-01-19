Минимальная сумма оплаты – от 10$. Можно пополнить и можно оплатить несколько сервисов или несколько месяцев подписки, если это возможно.

Перед получением денежных средств мы проверяем сервис, который мы оплачиваем. Мы не оплачиваем сервисы, связанные с гэмблингом, проституцией или иной запрещенной на территории РФ деятельностью.

Мы оставляем за собой полное право не оплачивать запрос, если сервис показался нам подозрительным.

Если мы не смогли оплатить ваш сервис, списалось меньше средств, чем вы заплатили или сервис показался нам подозрительным – мы возвращаем всю неиспользованную сумму назад.

Не знаете, как платить и что делать без любимых сервисов и проблемами при оплате подписок? С нами вы можете пополнять Зум, Спотифай, Айтюнс и многое другое. Мы расскажем, как это сделать буквально за 10 минут и уже можно воспользоваться Ютюбом и Скайпом. Мы решаем ваши вопросы в текущих условиях оперативно и профессионально!